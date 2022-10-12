时隔33年遵守的约定. October. 12, 2022 07:42. . 有无限纯洁的人。有些人用纯真让黑暗的世界变得不那么黑暗。2021年获得布克奖的南非作家达蒙•盖尔的《约定》是关于那样的人的故事。 阿莫尔就是这样的人物。她是住在农场的斯沃特夫妇的小女儿。快死的妻子拜托丈夫。黑人保姆萨洛米不仅照顾自己一辈子，还照顾自己患癌症快要死的病，她请求将现在居住的房子所有权转让给黑人保姆。丈夫说会那样做。 但是阿莫尔的父亲在母亲去世后却对约定置之不理。也就是说，给仆人房子是不可能的，反正黑人拥有房子是非法的。即使阿莫尔提醒父亲那是母亲的遗言，父亲也没有点头。但是，如果父亲不遵守约定，即使是儿子也要遵守，但儿子也一样（没有遵守）。父亲明知道应该那样，却不遵守。就这样岁月流逝，父亲也死了，儿子也死了，大女儿也死了。只剩下当护士在其他城市照顾艾滋病患者的阿莫尔。阿莫尔终于可以兑现父亲的承诺了。到那时为止，共花费了33年的时间。盖一间下雨的话，会从屋顶漏水的破旧房子需要那么长的时间。阿莫尔感到的歉意是无法言喻的。但是，她决心把留给自己的所有钱都交给萨洛米，而不仅仅是房子。而她将像以前一样，作为照顾即将死去的患者的护士生活。 是什么让阿莫尔与其他家人不同呢？连自己的东西都拿出来，为患者献身的心是从哪里来的呢？是什么让她成为伦理的存在呢？这是不知道的事情。阿莫尔的利他行为也许出自她的灵魂深处。有些人就这样把世界变成不那么黑暗和值得居住的地方。这就是世界如此美丽的原因。

한국어