话剧-舞蹈-实验剧……首尔正在举行演出庆典. October. 10, 2022 07:59. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 深秋的首尔市中心将举行国内外著名艺术家们的演出。 今年迎来第22届的首尔国际演出艺术节（SPAF）将于6日至30日在首尔钟路区大学路的主要剧场和中区国立正东剧场Cecil举行。 今年艺术节的话题是转换。艺术导演崔锡圭（音）表示：“在新冠疫情大流行之后变化的社会中，转换是合适的主题”，“可以感受到艺术家们对气候危机、环境、世代、性别等的苦恼。”在此次庆典上，将上演话剧和舞蹈、多元艺术、实验剧等23场演出。 引人注目的是将于15日举行的韩国、德国艺术家共同体普利兹玛（音）的《Ching Chang Chong奏鸣曲No.1》，该剧是话剧和现代音乐、舞蹈、视觉艺术相结合的实验剧，去年在德国政府赞助下首演。在德语中意为“石头剪子布”的Ching Chang Chong在西方经常用来贬低半通不通地模仿汉语的东方人。演出讲述了移民者在因新冠疫情大流行而对亚洲人产生厌恶感的欧洲社会所经历的种族歧视。 由78岁、23岁的舞蹈演员出演的R.A.M.a的《世代：自画像的决斗》（21~23日）也值得关注。这是法国出身的编舞家法布里塞•拉马林贡的作品，两位舞蹈演员用身体表现世代之间的对立、斗争、连接。今年7月在世界艺术庆典“阿维尼翁庆典”上以“阿维尼翁off”亮相。《阿维尼翁off》不是正式参赛作品，而是在剧团单独呈现的演出。 在大学路Arko艺术剧场大剧场首演的纪录片《岛的故事》（20~23日）讲述了济州4•3事件。导演前往相关地区取材，采访了生存者和研究者，完成了戏剧。剧团突破口的《地上的女人》（27日~30日）和热爱大海和文化的人们的《谢谢，堂吉诃德》（20日、21日）也备受关注。详情咨询：02-2098-2983

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