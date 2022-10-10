这一次，朝鲜深夜发动挑衅……向东部海域发射两枚短程弹道导弹. October. 10, 2022 07:58. by 申镇宇记者、华盛顿=常驻记者文炳基 niceshin@donga.com,weappon@誒onga.com. 朝鲜9日周末深夜向东部海域发射了两枚短程弹道导弹。朝鲜在劳动党创建纪念日（10日）前一天进行了突袭挑衅。这是朝鲜时隔3年零2个月首次深夜发射导弹。特别是，包括此次在江原道（朝鲜地区）文川一带进行挑衅，朝鲜在最近半个月里在6个地区进行了7次集中挑衅。有评价认为，朝鲜国务委员会金正恩展示了随时随地都可以发射导弹的战术能力，露骨地提高了韩半岛的紧张程度。 据韩国军联合参谋本部透露，朝鲜从当天凌晨1时48分起在文川一带发射了两枚短程导弹。导弹飞行高度为90公里，速度为音速5倍（5马赫），飞行350公里后坠入东部海域。韩国军方认为此次导弹是超大型火箭炮（KN-25）。但日本防卫省相关人士当天表示：“包括潜射弹道导弹的可能性在内，正在进行调查。” 这是朝鲜自2019年8月在咸镜南道灵兴发射导弹后首次进行深夜挑衅。在最近的7次导弹挑衅中，朝鲜不仅发射了KN-25导弹，还混合了朝鲜版“伊斯坎德尔”（KN-23）、“火星-12”型中程弹道导弹，展示了打击韩国、日本和美属关岛的能力。朝鲜的此次挑衅直接被看作是针对再次向韩半岛展开的美国“里根”号核动力航母（CVN-76）等的武力示威。“里根”号为应对朝鲜的洲际导弹挑衅，5日返航，参加了7日至8日的韩美联合军演。朝鲜国防省发言人8日针对这一情况表示：“我们的武装力量对此非常重视。” 韩国总统室国家安保室当天召开国家安全保障会议常任委员会会议，强烈谴责说：“朝鲜的挑衅行为明显违反了联合国安理会决议，也是加剧韩半岛和地区紧张局势的行为。”美国国务院当天就朝鲜挑衅问题回答本报提问时表示：“美国谴责朝鲜发射弹道导弹，”“这违反了联合国安理会决议案，是对朝鲜邻国和国际社会的威胁。”

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