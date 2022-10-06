读信的女人. October. 06, 2022 07:50. . “秋天我会写信的”，这是歌手崔良淑演唱并大受欢迎的《秋天的信》的第一小节。虽然该歌曲发表于1971年，但此后众多歌手进行翻唱，受到了超越世代的喜爱。这首著名的韩国歌曲令人想起17世纪荷兰画家约翰内斯•维米尔的画作。 维米尔似乎确实喜欢信。虽然他留下的作品只有35幅，但是画了几幅以信为主题的画。这幅画中也出现了读信的金发少女。是相爱的恋人送来的吗。打扮得优雅的少女怕错过任何一个字，眼睛都固定在信上，脸颊也涨得通红。从敞开的窗户照进来的阳光使她红润的脸颊更加突出。盖在桌子上的高级地毯皱巴巴的，斜立着的碟子上散落着水果。 窗户通常象征着通向外面世界的通道。开放的窗户可能意味着女性摆脱社会制约或家庭的渴望。水果意味着肉体上的爱，但涌出的水果可以解释为外遇。也许寄信人是一个与她有着暗昧关系的男人。 这幅画从1742年开始被德国德累斯顿绘画美术馆收藏，但现在已不复存在。因为形象发生了变化。而且也不是原件。画家死后，画作因再涂一层而变形的事实被揭露后，从2018年开始展开了大规模的复原工作。2021年复原结束后公开的画是什么样子呢？天啊！画着光秃秃的丘比特的大型绘画充满了墙壁。 观众们的反应会如何呢？爱情的神秘感掌握了墙壁空间，而且对复杂的结构感到失望的人更多。也有人要求恢复到以前的画面。正如《秋天的信》中“孤独的女人很美丽”的歌词一样，画中的少女看起来不再孤独，也不再肃静，因此也许更加失望。

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