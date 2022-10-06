拜登给尹锡悦发来亲笔信，“不要太担心《通胀削减法案》”. October. 06, 2022 07:50. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹锡悦总统4日收到美国总统拜登的亲笔信，内容为“为了减轻韩国对美国实施包含歧视韩国产电动汽车条款的《通胀削减法案》所带来的忧虑，将与韩方进行磋商”。 韩国总统室高层相关人士5日在新闻发布会上表示：“昨天（4日）收到了以拜登总统的名义有关美国通胀削减法案和韩美同盟的亲笔信。”据总统室透露，拜登在亲自签名的亲笔信中表示：“我非常了解尹总统对通胀削减法案的担忧，”“韩美之间将以坦率、开放之心继续进行协商。”拜登还表示：“我确信，在加强韩美同盟、实现两国共同目标方面，将与韩国一起发挥核心作用。” 总统室高层相关人士表示：“对于美国国会参众两院通过的法案，作为美国政府负责人的总统通过亲笔信对韩方的忧虑表示了明确的理解。” 总统室就此次亲笔信的性质表示：“这是（韩美）两国首脑上个月在伦敦和纽约多次会面就削减通胀法案问题进行磋商后起草的。”

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