俄罗斯核潜艇装载核鱼雷启航……有可能在北冰洋进行武器试验. October. 05, 2022 07:35. by 李恩澤, 趙은아 nabi@donga.com,achim@donga.com. 意大利《共和国报》当地时间2日报道称，北约最近向成员国表示，“俄罗斯海军核潜艇K-329贝尔戈罗德装载被称为‘末日’的核鱼雷‘波塞冬’驶向北冰洋”，并提供情报称，俄罗斯有可能进行核武器试验。 英国《泰晤士报》3日报道说，俄罗斯国防部核装备专门部门所属的列车上周末被拍摄到移动到乌克兰前方。在乌克兰战争中处于守势的俄罗斯总统普京有可能打出核武器这张牌。 据《共和国报》和《泰晤士报》等媒体报道，北约担心俄罗斯有可能在北冰洋进行“波塞冬”的首次试射。据悉，波塞冬的破坏力为200万吨级，比第二次世界大战当时在日本广岛投下的原子弹“小男孩”（15000吨级）强100倍以上。 美国有线电视新闻网（CNN）3日报道说：“美国政府正在讨论应对俄罗斯使用战术核武器的可能性等（核）预案。”乌克兰接连夺回了普京总统宣布并入俄罗斯的东部赫尔松、东部顿涅茨克的里曼等地。

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