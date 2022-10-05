无名笑星回到故乡成为黑社会头目……电影《归乡》爆笑来袭. October. 05, 2022 07:35. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “看看他还会来吗？” 回到了曾弃学离开的故乡。足足时隔16年。奇世（宋清晨饰）高中毕业后进京参加了梦想中的公开招聘笑星考试。但是喜悦也是暂时的，7年多来一直以无名笑星的身份在电视台流浪。苦尽甘来，他终于获得了成为情景剧主人公的机会，偏偏当时搞笑节目被废除。雪上加霜的是，因交不起月租而被赶出屋塔房（阁楼），领导忠清道最大黑社会“八龙会”的父亲（李璟荣饰）突然离开了人世。迫不得已回到故乡，奇世继承了父亲的“八龙会”会长一职。小时候被奇世喊为“叔叔”的组织二号人物姜敦（李凡秀饰）向他提议，如果他愿意担任“裤子会长（没有实权的会长）”的话，将给予巨额报酬，奇世接受了这一提议。 5日上映的电影《归乡Come Back Home》是宋清晨、李凡秀、罗美兰等3名韩国代表性喜剧演员同时出演而成为话题的喜剧电影，正如片名一样，讲述了主人公回到故乡后发生的故事。 其核心内容是，奇世寻找杀害自己父亲的真正凶手。 笑点一等功臣当然是宋清晨。他始终以真挚的样子展现了似乎不刻意去演戏的生活演技，这个样子在上映期间让观众们一直笑个不停。真挚加上委屈、窝囊，宋清晨特有的搞笑演技大放异彩。最近在首尔钟路区一家咖啡厅见到的他笑着说：“如果因为是喜剧电影而费尽心思搞笑的话，场面就没有了。我只是在努力集中于每一个场面。” 饰演奇世的初恋英心的罗美兰与她在目前正上映的另一部喜剧电影《正直的候选人2》中饰演的江原道知事朱相淑以180度大转变的生活演技让观众们笑逐颜开。李凡秀虽然看似漏洞百出，但其实饰演的却是残忍无比的反面角色。他在最近的采访中笑着说：“反派角色可以合法地做坏事，很有魅力。” 无名笑星回到故乡成为黑社会头目的设定非常新颖。相反，无法摆脱黑社会电影明显框架的成见，对观众走向电影院起到了障碍物的作用。宋清晨说：“在《归乡》中想要讲述的是关于故乡和父亲的故事，黑社会只是为了这个故事而设置的装置。如果是老一套的话，也许当初就不会考虑出演电影。” 电影还重点展现了奇世时隔16年与故乡朋友们吵吵闹闹积累友谊的样子。印乔镇、李中玉、吴大焕、黄载烈等以朋友四人帮出演的演员们展现了如同老朋友一样的默契。以这些朋友为中心的演员们将忠清道方言演绎得淋漓尽致，因此几个场面一听到台词就让人忍俊不禁。 该片的美德是不想勉强搞笑，但好笑的是，为了见故乡的朋友，放弃了很重要的事情，一下子回到故乡，这既是该片的优点也是缺点。

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