在没有财源对策的情况下，执政党和在野党串通“大发基础年金”. October. 04, 2022 07:50. . 朝野党派前天同时承诺了扩大基础年金（养老金）对象和支付额的方案。国民力量党表示：“正在推进分阶段把基础年金提高到40万韩元的方案。”共同民主党表示：“把基础年金提高到每月40万韩元，逐渐扩大到所有老人。”执政党和在野党在没有考虑上调基础年金所需的巨额费用和效果的情况下，争先恐后地展开讨好活动。 共同民主党计划把基础年金每月提高10万韩元的基础年金法修订案纳入“7大重点民生法案”，一定要在此次定期国会上处理。该党还提出了把基础年金支付对象增加到全体老人的法案。对此，国民力量党前天表示，“提高基础年金是尹锡悦总统的竞选公约，也是100大国政课题”，主张自己才是“政策的鼻祖”。这距离国民力量党院内代表朱豪英在紧急对策委员会会议上针对在野党批评说“滥发不负责任的善心政策”，刚刚过去两周时间。随着出现推翻大选承诺的争议、担心老年人的选票有可能背离，执政党准备悄悄搭上在野党的顺风车。 即使基础年金维持现状，由于老龄化，支付对象和支付额也会日益增加。如果上调到40万韩元，其所需预算到2030年将达到52万亿韩元，是今年（21万亿韩元）的2.5倍。如果按照在野党的方案，支付对象扩大到全体老人，将会比这还要多。最近，经济合作与发展组织对韩国现行的基础年金表示：“受惠对象很多，人均发放额较低，”“应该通过筛选支援，减少纳税人的负担，让低收入高龄层得到优惠。”经合组织指出，基础年金与庞大的财政投入相比，在缓解贫困方面效果不明显，要求改革公共养老金。 尽管如此，在野党在没有进行财政推算的情况下草率提出了法案，执政党一方面强调财政健全化，另一方面又赞同扩大给财政带来巨大负担的基础年金。执政党和在野党同样不负责任。如果确定上调基础年金，公共养老金改革将失去方向。更何况，如果基础年金支付对象扩大到全体老人，将丧失缴纳国民年金的动机，从公共年金体系的根基开始动摇。眼下，朝野不应该争先恐后地大发善心，而是应该从为未来的年金改革开始讨论。

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