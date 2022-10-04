国军日. October. 04, 2022 07:50. . 10月1日是国军日。之所以将这一天定为国军日，是因为韩国战争（6•25战争）期间陆军第3师团越过38线开始北进。这一决定反映了战后南北韩的对立和1950年代的社会氛围。因此，也有人主张重新指定国军日。虽然现在不知道，但不知何时统一后日期可能会改变。 那定什么日子好呢？虽然讨论开始后会有很多意见，但是很难确定让所有人都满意的日子。反而像制定国军日之前一样，陆海空军各自纪念创立纪念日，把显忠日和10月8日在乡军人日打造成包括国军日活动在内的更有意义的纪念日怎么样？ 韩国社会现在需要的是恢复军队存在的理由和对军人的尊重。不能因为过去的尊重是强求的，不能因为过去的军队生活很辛苦，有过很多不正当的经验就贬低国防和军队的本然价值。 与凯撒生活在同一时代的利维乌斯留下了罗马史。罗马变得强大后，年轻人讨厌军队，寻找安逸的氛围扩散，这是为了警惕这一点。这个故事令人震惊。罗马的富强并没有持续很久。罗马开始成为地中海强者、富翁的契机是布匿战争，在最终胜利150年左右后，形成了平和的氛围。时隔半个世纪，我们的社会氛围发生了翻天覆地的变化。 老一代误以为，自己在苦难、苦恼、痛苦中得到的教训会像遗传一样传给下一代。他们确信新一代的错觉是自己的不满，欲望是与老一代不同的崭新健康的欲望。不是的，那一半是感情上的反抗，一不小心就会在瞬间引发危机。也许是利维乌斯努力的成功，罗马在那之后又坚持了几百年。西罗马灭亡后，东罗马延续了1000年。我们的未来会怎么样？

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