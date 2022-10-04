文在寅：“监查院无礼的行为” VS 执政党：“查明真相没有禁区”. October. 04, 2022 07:51. by 朴訓祥, 申晋宇 tigermask@donga.com,niceshin@donga.com. 对于监查院要求对“西海公务员被杀事件”进行书面调查，文在寅前总统愤怒地表示，“这是非常无礼的行为”。共同民主党强烈反对，称之为“尹锡悦政权想把文前总统关在政治报复套索里的阴谋”，预告了包括告发监查院和处理监查院法修正案在内的泛国民抵抗运动提案等总攻势。对此，国民力量党反驳道：“文前总统不要躲在‘政治报复’的盾牌后面。”从4日开始的尹锡悦政府首次国政监查开始，朝野之间的正面冲突将不可避免。 共同民主党议员尹建永3日与青瓦台出身的议员们在国会举行记者招待会表示：“文前总统直接表示，要求进行书面调查是‘非常无礼的行为’。”共同民主党代表（党首）李在明当天也在会见记者时抨击道：“（尹锡悦政府）不是用国民交付的权力来照顾民生，而是致力于镇压在野党、对前政府进行政治报复，”“政治应该害怕国民和历史。”有人批评说，尹锡悦就是事实上允许监查院书面调查的“幕后”。因同一事件正在接受检察机关调查的前国情院院长朴智元当天表示：“现任国情院院长在告发两位前任国情院院长时，曾向总统当面报告并得到了批准，有必要追究此次为了文前总统的书面调查是否也是这样操作。” 相反，国民力量党则表示，“作为前任总统回答是理所当然的义务”，敦促接受监查院调查。国民力量党议员金起炫当天在脸书上写道：“事实上放弃处于危险的国民，使其走向死亡，为了逃脱其责任，还在没有任何证据的情况下打上越北者的烙印，这是一个‘协助杀人’政权，”“对于‘世越’号的痛苦和李某（被朝鲜杀害的公务员）遗属的眼泪，根据自己的政治目的以完全不同的反应对待的态度，反而让人怀疑文前总统的双重人格。” 总统室当天也没有发表正式立场，保持了距离。总统室相关人士表示：“虽然是监查院的独立判断，但不管是什么监查，要想结束，必须对最高负责人进行最终确认，”“在查明真相方面，谁也不能例外。”监查院当天也通过报道资料公开了过去向卢泰愚、金泳三、李明博、朴槿惠等前总统发送书面提问的事例，反驳在野党的攻势说：“在监查执行过程中，为了查明真相，必要时会以监查院院长的名义向前任总统发送书面提问。” 监查院计划于14日结束实地监查（正式监查），要求对“已确认重大违法事项的人”进行调查。据悉，对于拒绝监查院出席要求的前青瓦台国家安保室长徐薰和朴前院长，很有可能提出调查要求。

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