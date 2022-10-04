“欧佩克+”考虑每天减产100万桶……油价再次暴涨. October. 04, 2022 07:50. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 随着最近国际油价在人们担心经济萧条之际暴跌，产油国组织“欧佩克+”有可能减产。西得克萨斯油今年一度飙升至每桶123美元左右，但在上月底暴跌至78美元左右。仅第三季度（7月-9月）就下降了25%。在上个月的欧佩克+会议上，还决定每天小幅减产10万桶左右。全球投资银行JP摩根预测，产油国为了将油价提高到每桶90-100美元水平，本月有可能每天减产50万桶以上。 但是，当地时间5日，自2020年3月以来首次在奥地利维也纳面对面举行的欧佩克+会议上，传出正在讨论每天大规模减产相当于全世界供应量的1%的100万桶的消息后，很多人担心油价上涨冲击会给世界经济带来冲击。因为，虽然以美元计价的油价有所下降，但考虑到“王者美元”现象导致的美元升值部分，除美国外，欧洲、亚洲等其他地区国家的油价仍然成为引发通货膨胀的原因。因此，预计减产导致的油价暴涨将给面临高物价和经济停滞的世界经济带来更大的痛苦。 ○ 考虑大规模减产，令发世界经济受冲击忧虑 减产100万桶的报道出现后的2日下午，纽约商品交易所11月份交货的西得克萨斯油盘中超过82美元，比前一交易日上涨了3%左右。伦敦国际期货交易所11月份的布兰特原油也上涨了3.31%。继美国之后，分别位居世界第二、第三位的产油国沙特阿拉伯和俄罗斯为主轴的欧佩克+约占世界日产量1亿桶的40%。 在欧洲能源危机和全球通货膨胀的情况下，原油急剧减产将诱导国际油价上涨，成为世界经济的另一个威胁因素。奥安达集团资深分析师艾德·莫亚对彭博社表示：“夏季的国际油价在经济悲观论中暴跌，但现在油价再次上升的危险正在恢复。”哈佛大学中东研究中心的研究员阿德尔·哈马西亚对《华尔街日报》表示：“如果因减产导致国际油价上涨，物价就会进一步上涨，从而导致油价需求萎缩。这可能会使部分国家的经济萧条进一步恶化。” ○ 西方对俄原油制裁可能失效 有人担心，欧佩克+的大规模减产可能会使西方对俄罗斯的制裁失效。包括美国在内的七国集团上月初决定实施“原油上限制”，以防止俄罗斯通过石油出口充当战争费用。其宗旨是，只有在G7规定的价格以下购买俄罗斯产原油才能进行海上运输，从而限制俄罗斯通过原油出口获得的利益。 但如果因产油国减产导致原油价格上涨，就很难人为地限制俄罗斯原油价格。中国、印度等国家增加俄罗斯产原油的购买、不参与西方制裁的可能性增大。路透社等媒体报道称，俄罗斯正积极支持每天减产100万桶。上月30日，俄罗斯宣布非法吞并乌克兰占领地区后，美国公布了对俄罗斯的大规模制裁名单。欧佩克+主要人士、俄罗斯副总理亚历山德罗·诺瓦克也包括在内。 美国总统拜登7月直接向沙特提出增产要求，并释放美国国内原油储备量等，把政权的命运寄托在稳定油价上。沙特与俄罗斯携手进行大规模减产，可以看作是对美国具有挑战性的行动。美国民主党籍众议员罗卡纳批评说：“如果沙特给予普京力量，并开始减产欺骗美国的原油，美国应该阻止对沙特的航空零部件供应。”

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