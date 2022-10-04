去年综合房地产税适用上限为31万人……4年间增加了71倍. October. 04, 2022 07:51. by 世宗=徐永彬记者 suhcrates@donga.com. 据调查，去年住宅综合房地产税（综合房地产税）上调额达到法定极限的人约达31万人。这一规模是文在寅政府第一年2017年的72倍。 3日，据国会企划财政委员会所属的“国民力量”金相勋议员室从企划财政部和国税厅收到的资料显示，去年住宅综合房地产税缴纳者中，适用税负上限的人员为30.9053万人。 根据现行法律，一户一住宅者加上财产税和综合房地产税，将适用前一年的150%，多住宅者则适用负担前一年的300%的税金负担上限。税负上限适用对象在2017年仅为4301人，但2019年激增至6.2358万人，2020年为12万8553人，2021年剧增到30万9053人。与2017年相比，2021年的适用对象暴增了70.9倍。 适用对象增加是因为住宅公示价格暴涨，再加上综合房地产税率和公平市场价值比率也随之上升，综合房地产税大幅增加。当初很多人预测，从2021年开始，调整对象地区2住宅拥有者的税负上限从原来的200%提高到300%，上限适用者将减少，但适用者反而增加了。因此，去年超过税金负担上限未缴纳的综合房地产税额为2418亿韩元，比2017年（5亿韩元）增加了约467倍。 去年税负上限适用对象中，一户一住宅者等基本税率对象为16.1831万名，比多住宅者等重课税税率对象14.7222万名还要多。对此，金议员指出：“虽然文在寅政府表示将在5年内加强多住宅者的拥有税，但一户一住宅实际需求者的税金负担也增加了不少。”

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