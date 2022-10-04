从今天起疗养医院将恢复面对面接触. October. 04, 2022 07:51. by 金素英记者 ksy@donga.com. 从4日开始，在疗养医院、疗养院、残疾人设施等可以面对面进行“接触探视”。随着新冠第六次大流行，从7月25日起在感染脆弱设施内限制接触探视，已经过了2个多月。 据中央灾难安全对策本部3日透露，从4日起，疗养医院、设施、精神病院、设施、残疾人设施等感染脆弱设施将允许面对面接触。此前，访问这些设施的入所者家属只能隔着丙烯酸板等遮挡板进行面对面“非接触探视”。但是现在可以互相牵着手聊天了。 访客在探视前要使用设置在设施内的自检套装进行检查。检查后等待15分钟后，如果确认是阴性，就可以进行接触探视。防疫当局相关人士叮嘱道：“探视时一定要戴口罩，各设施要彻底进行探视前换气等，遵守基本防疫守则。” 原本只能在必需接受门诊治疗的情况下才能入住的入所者，从当天开始允许外出和外宿。但是，只有在入所者完成新冠疫苗第四次接种或接种两次以上后有确诊新冠病毒感染的经历时才能进行。外出和外宿后重新回到设施时，要用自检套装进行检查。 之所以放松感染脆弱设施内的防疫措施，是因为防疫部门认为，目前新冠病毒的流行情况非常稳定。截至3日零时，新增确诊新冠患者为1.2150万人。最近一周（9月27日-10月3日）平均每天新增确诊病例（2.8231万例），比前一周（3.1500万例）有所减少。在易感染设施内发生的集体感染规模，也从8月第四周的3015人减少到9月第一周的2308人、第二周的1075人，呈减少趋势。

한국어