大企业也进入紧急经营状态……政府悠闲地认为“危机可能性低”. October. 03, 2022 07:20. . 据悉，一直反对韩华集团收购大宇造船海洋的大宇造船工会，把保障现经营层的任期包括在出售要求条件中。国民力量党议员掌握并公开的工会的“关于宣布出售的议员座谈会共享”资料中明确规定，保障职员的雇佣等、保障管理层任期和禁止政府“空降”为四大要求事项。也就是说，将把对今年3月前政府任命的朴斗善代表等现管理层的更迭视为现政府的“空降人事”。 一般来说，如果亏损经营成为问题，公司面临被移交的地步，就应该先从管理层开始引咎辞职。大宇造船在22年间以公共资金支援和扩充资本等形式，消耗了数万亿韩元的税金。仅在最近1年半的时间里就出现了2.3万亿韩元的营业赤字，去年6月末的负债比率为274%，时隔1年上升到了676%。经营不善的责任比任何企业都要重。 有人指出，最近造船业结束长期不景气，船舶新订单增加，但大宇造船却以低价订单攻势主导出血竞争，使整个韩国造船业蒙受损失。然而，却出现了工会出面关照管理层任期的奇特事情。 工会表示，其出发点是“韩华没有造船业的经验，暂时由造船专家经营才能有效率”。难道“造船专家”经营的结果就是仅在今年上半年就达5700亿韩元的营业亏损吗？因此有人指出：“在没有主人的公司大宇造船，管理层和工会是什么关系，才会出现这样的要求，让人产生疑问。” 大宇造船工会从9月29日开始，通过两天的工会成员赞成和反对投票，以72%的赞成确保了争议权。2008年韩华集团推进收购时，工会妨碍实地调查，2019年现代重工业作为收购者出面后，工会又前往比利时欧盟总部举行过“请求不允许收购”的示威。工会出面妨碍出售的行为不能再重复了。要知道这一事实：也有舆论认为，如果这次出售告吹，与其继续向“无底洞”投入税金，还不如进行清算。

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