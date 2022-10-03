利用夸张的鉴定评估书进行的全租诈骗案件剧增. October. 03, 2022 07:21. by 李祝福记者 bless@donga.com. 据调查，利用新建别墅几乎没有交易经历，很难知道行情这一点，通过夸大鉴定评价额的手法，加入全租保证金返还保证保险（全租保证保险）后，不向租房者返还保证金的全租诈骗案件剧增。 据住宅城市保证公社（HUG）2日向国会国土交通委员会所属议员徐一俊提交的资料显示，利用鉴定评估书的全租保证保险事故金额从今年1月到7月共计997亿韩元（427件）。其中，利用多户住宅（别墅）鉴定评估书的担保事故额达803亿韩元，占80.5%。 今年1~7月，利用鉴定评估书的保证事故额比2018年的8亿韩元多出约125倍。这已经超过了2021年一年的事故额（622亿韩元）和事故件数（251件）。 全租保证保险是租房者（加入者）在全租合同期满后，如果不能从房东那里得到全租保证金，HUG等机构代替支付（代位偿付）后向房东申请的商品。HUG的新建别墅与公寓不同，市价不明确，因此鉴定评估书的价格直接认定为市价。这时，如果金额被夸大，全租保证金就会成为比买卖价高的“空罐全租”，即使以后房东处理住宅，租户也不能完全回收全租金。 有人指出，如果房东、公认中介师、鉴定评价师等共谋全租诈骗，提高鉴定评价额，就要进行处罚，防止再次发生。韩亚鉴定评估法人鉴定评价师吴学宇（音）表示：“这是利用新建别墅行情不明确而发生的道德败坏现象”，“如果故意性明确，将筹备制度性处罚依据，但也需要专家的自净努力。”

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