连续6个月出现贸易逆差……外汇危机后25年首次出现这种状况. October. 03, 2022 07:20. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 9月份的贸易收支逆差超过5万亿韩元，贸易逆差已持续6个月。这是自1997年接受国际货币基金组织（IMF）救济金融的外汇危机后，时隔25年再次出现赤字。有分析称，今年全年贸易逆差规模接近500亿美元，将创下历史最高纪录。随着韩国经济增长引擎贸易动摇，经济萧条的忧虑越来越大。 2日，据产业通商资源部透露，9月份的出口额为574.6亿美元（约83万亿韩元），比去年同期增加了2.8%，进口额为612亿3000万美元，增加了18.6%。进口比出口大幅增加，贸易收支出现了37.7亿美元的逆差。 特别是支撑韩国贸易的半导体出口连续两个月减少。曾是赚取外汇地盘的对华出口连续4个月出现逆差。虽然上月扭亏为盈，但与去年同期相比，出口减少趋势已经持续了4个月。受半导体和中国冲击的影响，整体出口增长率跌至个位数。相反，由于乌克兰战争，石油、煤炭、天然气等三大能源进口额同比剧增81.2%。有人担心，如果贸易赤字持续下去，与外国来往的商品、服务交易的总体结果—经常收支也有可能转为赤字。 今后的前景也不容乐观。韩国经济研究院在2日发表的《2022年贸易收支展望及启示》中分析说，今年的贸易赤字将达到历史最高值480亿美元。韩国经济研究院经济政策室室长秋光浩（音）表示：“为了稳定海外资源开发等供应网稳定和诱导海外保留企业资产回到国内、扩大与主要国家的货币互换规模等稳定汇率，需要做出政策上的努力。”

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