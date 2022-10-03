英国学者：“天然气管道受损之后，俄罗斯的下一步是切断‘海底光缆’”. October. 03, 2022 07:21. by 洪禎秀 hong@donga.com. 有观察人士认为，俄罗斯上个月故意破坏连接德国的天然气管道的疑惑越来越大，俄罗斯下一步有可能切断海底光缆。也就是说，继天然气输送管道之后，西方国家的另一个核心基础设施也将受到攻击。 英国开放大学教授约翰·诺顿当地时间1日在英国《卫报》投稿中声称：“普京总统迟早会瞄准海底光缆，”“俄罗斯军队总司令官格拉西莫夫总参谋长的核心构想是，在开枪前在社交媒体上散布假新闻，降低对方的士气。”格拉西莫夫从2013年起提出“混合战争”的基调，强调了网络战争的重要性。 还有一些军事专家也一直在提出类似的警告。前北约联合军最高司令斯塔布里迪斯在2017年英国智库“政策交流”报告中表示：“俄罗斯潜艇在北大西洋深海电缆基础设施周围展开了精密监视和目标活动。”英国前财政部长苏纳克也警告称：“公海上的电缆在适用海洋法模棱两可，明显容易受到攻击和干涉。” 此外，中国政府对俄罗斯天然气管道泄漏疑惑表示担忧，要求“应该进行公正、专业的调查”。中国常驻联合国副代表耿爽9月30日在美国纽约举行的联合国安理会会议上指出：“如果（相关疑惑）属实，那么这是违反国际法偷袭民间设施和海底天然气管道的行为。”

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