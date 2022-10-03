美联储内部对上调利率出现分歧……“调整速度”VS“高强度”. October. 03, 2022 07:21. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 在美国联邦储备委员会的高强度紧缩政策引发的忧虑扩散的情况下，美联储内部也对上调利率的速度出现了分歧。随着接连不断的“巨大步伐（基准利率上调0.75%）”，经济萧条的恐惧增大，部分人提出了调整速度的必要性。 彭博社当地时间1日报道称：“美联储内部开始出现对利率上调速度的分歧，”“就应以多快速度到达目标利率（3%-3.25%）的问题，美联储相关人士发出了不同的声音。” 美联储副主席布雷纳德9月30日在美联储和纽约联邦储备银行共同主办的会议上表示：“目前不确定性很高，对（物价）目标值的适当终点有多种推测，”“应该通过以数据为基础的接近和慎重的执行，观察累积的紧缩对经济活动的余波和物价如何调整。”也就是说，在强调为稳定物价而紧缩的必要性的同时，对于过快的上调利率，有必要慎重考虑。布雷纳德还表示：“美元价值上升会导致其他国家的货币贬值，通货膨胀压力加重，为了抵消这一压力，需要追加紧缩。” 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示：“为了不给劳动市场带来长期的损失，美联储尽可能小心地克服高物价状况很重要。” 被分类为重视物价稳定的“鹰派”的克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特则表示，“具有攻击性和先发制人的措施可以防止最坏的结果。更积极行动会更好”，强调在经济萧条的可能性下也要继续高强度紧缩。 部分人预测，7日宣布的9月雇佣指标将成为美联储利率上调速度的变数。

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