韩国海军陆战队将首次参加美菲联合军演. October. 01, 2022 07:23. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国海军陆战队将首次参加美国和菲律宾海军陆战队主导的多国联合演习。海军陆战队30日表示，将向10月3日至13日在菲律宾吕宋岛举行的“2022海上战士合作演习（KAMANDAG）”派遣中队级规模（120多名）兵力。派遣兵力将于1日乘坐空军运输机（C-130）飞往菲律宾当地。 “海上战士合作”演习是美国、菲律宾海军陆战队为提高友邦间联合作战执行能力，从2017年起实施的跨国联合演习。今年将有包括韩国在内的美国（2500多人）、菲律宾（600多人）、日本（300多人）等4个国家的3300多人参加，并投入美国和菲律宾海军陆战队的主要装备。KAMANDAG是菲律宾当地“海洋战士们的合作”的缩略语。 韩国海军陆战队计划在此次演习期间实施联合登陆作战及实弹射击、海上和空中渗透等演习。海军陆战队相关人士表示：“去年美国和菲律宾海军陆战队提议参加演习，一年来进行了周密的准备，”“期待在由7000多个岛屿组成的菲律宾体验多种登陆作战环境，与美国和菲律宾海军陆战队共享经验，同时成为巩固韩美同盟的契机。” 韩国海军陆战队通过世界最大规模的跨国联合海上演习“环太平洋演习” 、泰国“金色眼镜蛇”、澳大利亚“塔利斯曼军刀”等多种海外联合演习，为提高联合作战执行能力和增进海外军事合作做出了贡献。

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