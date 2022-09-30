郑镇硕：“不会重蹈文政府5年失败的覆辙”. September. 30, 2022 07:53. by 趙東住 djc@donga.com. 国民力量党紧急对策委员长郑镇硕29日在国会交涉团体代表演说中，将文在寅政府时期定义为“失去的5年”，并表示“不会重复过去5年的失败”。对于共同民主党继续就尹锡悦总统在海外巡访过程中的“粗话争议”展开攻势，他抨击称：“这超出了对开展首脑外交的总统乱挑毛病的程度，是在诅咒和憎恶。” 为了强调合作的信息，郑镇硕系着混合象征国民力量党的红色和象征共同民主党的蓝色的领带，在当天35分钟的演讲中，作为“文在寅政府5年的失败事例”，指出了民间部门的增长贡献率暴跌、脱核电带来的能源负担增加、国家债务剧增、韩美同盟减弱等。他还说：“时隔5年的政权交替是国民的命令，是对没有反省的‘只许州官放火，不许百姓点灯’的政府的审判，上脱离轨道后退的大韩民国拉回原位。” 郑镇硕针对共同民主党批评说：“这是亡国的立法独裁”，但同时也打开了尹锡悦和共同民主党代表（党首）李在明会面的可能性。他表示：“总统和国会多数党代表没有理由不见面，”“没有必要拘泥于会谈的形式，只要能够顺利地开展协治，完全可以接受执政党代表的传球。” 接着，他把尹锡悦政府执政的143日比喻为“纠正过去不正常现象的激烈奋斗时间”，表示将对生活费、各种限制、国家债务和福利等提出实效性对策。具体来说，到尹锡悦政府任期末为止，将把国家债务比率控制在50%左右，明年将把弱者福利预算扩大到比今年增加8.7万亿韩元的74.4万亿韩元。他还再次强调了改善重建限制和推进年金、劳动、教育等三大改革。他还向政府和在野党提议，在岭南、湖南、世宗、忠清、江原、济州等5个区域设立以大企业为中心的产学研集群，构建融合型新成长经济特区。 记者出身的郑镇硕对MBC首次报道尹锡悦在巡访中的粗话是针对美国的批评称：“我国媒体肆意进行了国纪紊乱报道，”“这是连媒体的基本伦理和爱国心都抛弃的亡国形态。”

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