《鱿鱼游戏》入选滚石杂志评选的“最伟大的电视节目100”. September. 28, 2022 07:36. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 本月获得美国艾美奖6冠王的奈飞原创韩国电视剧《鱿鱼游戏》入选美国大众文化杂志《滚石》评选的“最伟大的电视节目100”。《滚石》杂志26日（当地时间）表示，“在历史上最伟大的100部电视节目中，《鱿鱼游戏》排名第95位。” 《滚石》评价道，“《鱿鱼游戏》是入围此次排行榜的作品中最新的作品，也是唯一的非英语圈作品”，“在网络流媒体时代，具有打破内容壁垒的象征性意义。”另外，该杂志还解释说：“这是一部以巨额奖金为赌注，通过孩子们的游戏进行死亡竞争为内容的魅惑惊悚片，也包含了无情的社会经济讽刺”，“这是获得艾美奖最佳男主角奖的李政宰的Showcase。” 《滚石》在2016年也选定了“伟大的电视节目100”。这次经过演员和电视剧相关人士、评论家等的咨询，重新选定了100部。排名第一的是讲述美国黑手党家庭生活的杰作电视剧《黑道家族/The Sopranos》（1999~2007年），排名第二位的是1989年播放第一季、30多年来深受世界喜爱的动画片系列《辛普森一家/The Simpsons》。 排在第三位的是讲述高中教师的制毒事业的电视剧《绝命毒师/Breaking Bad》(2008~2013年)。包括《鱿鱼游戏》在内，《王冠/The Crown》等在线视频服务（OTT）作品相当多。

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