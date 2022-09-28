崔京周邀请赛将于29日开幕，2.5亿韩元冠军奖金的主人公是？. September. 28, 2022 07:37. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在韩国职业高尔夫（KPGA）现代海上崔京周邀请赛上，必须超越大赛东道主崔京周（52岁•照片）。崔京周是在以自己的名字命名的该比赛上唯一成功实现两连冠的选手。 现代海上崔京周邀请赛将从29日开始在京畿骊州市Ferrum高尔夫俱乐部（72杆）举行，比赛为期4天，总奖金为12.5亿韩元。冠军和亚军将分别能获得2.5亿韩元和1.25亿韩元。从2011年开始的该大赛中，崔京周在2011年和2012年连续夺冠。他是唯一一位在该赛事中取得两胜的选手，也是大赛最多冠军得主。 卫冕冠军咸正宇（28岁）将在此次大赛上继崔京周之后挑战两连冠。咸正宇在本赛季包括Bodyfriend Phantom Rovo群山CC公开赛亚军在内，共4次进入前10名，但至今还没有获得冠军。去年取得2胜的咸正宇决心在本次大赛上取得两连冠，并取得本赛季的首场胜利。咸正宇表示：“目标当然是大赛两连冠。为了配合此次大赛，已经将比赛感觉提升到了最巅峰”，“因为是有着美好回忆的赛道路线，所以很有自信。”此前，咸正宇于5月在该比赛场举行的友利银行锦标赛上并列排在第4位。包括咸正宇和崔京周在内，朴尚贤（39岁）、朱兴哲（41岁）、黄仁春（48岁）、朴成国（34岁）等6名历届冠军也将参加此次比赛。 25日结束的DGB金融集团公开赛冠军文道烨（31岁）将挑战连续两周的冠军。正在挑战本赛季第3个冠军的徐耀燮（26岁）和金碧欧（32岁）也计划通过此次大赛的冠军，率先拿下本赛季第3座冠军奖杯。

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