普京最后的“弱鸡游戏”. September. 27, 2022 07:36. . 人们预想过普京会试图进行最后的大反击，但他却打出了核威胁和30万动员令的相当强硬的牌。俄罗斯在现占领地区强行进行并入俄罗斯的投票。俄罗斯一直宣称，如果本土遭到侵略，将不惜使用核武器。经过投票宣布这里是俄罗斯领土的瞬间，就会得到使用核武器的名分。 从战争开始，俄罗斯就误判了遂行战争所需的兵力。尽管如此，在动员令仍然一直保持克制。动员令可能会使普京的支持率急剧下降。即使不能统计，即使战争取得预期成果，牺牲者越多，俄罗斯国民的不满和对独裁者的不安感也会越大。 即使下达30万动员令，俄罗斯实际投入的兵力还有多少？随着兵力数量的增加，已经达到极限的装备和火力、军需支援越来越差，会越来越像斯大林式战争。因此，动员令对普京来说是坠入深渊的入口，普京一直认为很难下达动员令。 但还是下达了动员令。也许普京想要的，是“我可以做出任何不合理的行为”的信息。战争本身就是不合理的选择，是所有解决方案中最糟糕的手段。虽然有些悖论，但正因为如此，遂行战争的方法、过程、战略和战术必须尽可能合理、用精巧的判断和方法进行。 但是吞噬鲜血和生命的战争最终被愤怒和不安所蚕食，连战争的执行方式也失去了理性。“我可以为所欲为。”这是独裁者的最后战术。如果是算计好的威胁，也有可能是想诱导还没有做好准备的乌克兰军队进行急躁的攻击。也有可能是想用“先大量消耗乌克兰军队，再拖延时间，就可以为所欲为”的威胁来获得放弃战争的战略。但是这个能成功吗？

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