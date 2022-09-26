朝鲜射完弹道导弹又准备潜射导弹……韩美应表现出“压倒性的应对”. September. 26, 2022 07:34. . 朝鲜昨天发射了一枚疑似“伊斯坎德尔”导弹改良型的短程弹道导弹。这次发射与6月发射8枚短程弹道导弹后时隔113天，也是尹锡悦政府上台后第五次发射。在平安北道泰川发射的弹道导弹以5马赫的速度飞行600公里，坠落在东部海域。韩国总统室召开了由国家安保室长主持的国家安全委员会常任委员会紧急会议，讨论了应对方案。 朝鲜此次发射是在美国核动力航母“里根”号参加韩美联合海上演习的前一天进行的。事实上，朝鲜以核、导弹威胁引发大规模海上联合军演后，又以此为借口展开了反抗性武力示威。其中也包含着积累第七次核试验名分的意图。目前已经捕捉到了朝鲜发射潜射导弹等连锁性追加挑衅的征兆。器工作。特别是，朝鲜正式开发针对韩国的战术核武器的动向令人担忧。搭载战术核武器的短程弹道导弹发射同时进行，对进入射程的韩国来说，无异是直接的威胁。 国安会表示，“这是违反联合国安理会决议的行为，也是加剧韩半岛和地区紧张局势的挑衅行为”，强调了与美国及友邦国家的合作。这是考虑到联合国安理会无力化、包括中国、俄罗斯在内的国际社会无法进行追加制裁的现实而采取的第二佳对策。但是，仅靠美国或欧洲国家的单方面制裁，在阻止朝鲜挑衅方面存在一定的局限性。这也是需要更强大的军事遏制力的原因。 韩美军方应通过为期三天截止到29日的联合军演，表现出坚决、严密的对朝应对态势。正如高层当局者所说，应该最大限度地展开“可以压倒性应对朝鲜的任何挑衅”的力量。最好的防御对策是，让朝鲜明白如果继续挑衅，将面临无法承受的后果。国家安保室有必要重新认识似乎松懈的对朝认识。在朝鲜挑衅在预料之中的情况下，国家安保室长和第一次长都随同总统出访，导致国内国家安保指挥塔出现空白的情况，不能再次重演。

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