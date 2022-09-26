执政党和政府：“国家收购45万吨大米”……在野党苦思是否强行推进粮食法修正案. September. 26, 2022 07:35. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 在预定于26日举行的国会农林畜产食品海洋水产委员会全体会议即将召开之际，朝野围绕把过剩生产的大米义务性隔离出市场的《粮食管理法修正案》，战云正在高涨。 国民力量党和政府25日召开高层党政协议会，决定用国家财政购买市场上卖不掉的45万吨大米。这是有史以来规模最大的一次。国民力量党首席发言人朴正河（音）在新闻发布会上表示：“通过市场隔离对策，这是比大米价格上涨的2017年更快、更大规模的果断收获期对策。” 由于政府和执政党宣布对策，共同民主党26日就是否按原计划向农林水产委员会全体会议提交修正案展开了最后的思考。此前，在法案审查小委员会上单独处理修正案的共同民主党计划，如果政府对策不完善，就以此为名，召开全体会议强行通过修正案。但是，随着政府和执政党宣布历代最大规模的市场隔离措施，反而产生了一旦强行通过修正案反而会适得其反的忧虑。 在野党内部也出现了意见分歧。农林水产委员会共同民主党干事金承南（音）议员发表报道资料批判道：”政府的对策既是权宜之计，也是临时措施。”相反，农林水产委员会所属的另一名共同民主党议员方面则积极评价说：“我认为45万吨还不错。”院内发言人吴永焕当天会见记者时表示：“暂时欢迎政府和执政党的隔离措施。”但被问到单独处理的可能性时，他回答说："有可能。因为只是权宜之计。” 执政党当天也明确表明了反对立场。国民力量党首席发言人朴正河在新闻发布会上表示：“党政一致认为，修正案存在加深大米供应过剩、加重财政负担、阻碍未来农业发展等副作用，”“相比隔离义务化，决定实施新的战略作物直接支付制。”

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