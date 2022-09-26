MLB裴志焕从出道战开始连续2场比赛击出安打. September. 26, 2022 07:36. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 作为第26个征战美国职棒大联盟（MLB）的韩国球员的裴志焕（23岁•匹兹堡海盗队）从出道战开始连续两场比赛打出安打，展现了令人印象深刻的活跃表现。25日，裴志焕在与芝加哥小熊队的美职棒大联盟主场比赛中，作为1号击球手兼2垒手首发出场，取得了4次有效击球、1支安打、2打点的成绩，为8连败的球队以6比0获胜做出了贡献。在MLB处子秀前一天与小熊队的比赛中，他以9号击球手兼2垒手出场，取得了3次有效击球、1支安打、1个四坏球上垒、2次盗垒的成绩。 这是裴志焕自与匹兹堡海盗队签约后时隔4年首次在MLB上亮相。毕业于庆北高中的裴志焕于2018年与匹兹堡队签约。2019年，他曾效力于美国二流职业联赛的A级联赛。经过2021年的双A联赛，本赛季进入三A联赛后，24日终于踏上MLB舞台，成为第26位美职棒大联盟韩国球员。右投左打裴志焕与毕业于首尔高中的姜白虎（23岁•KT）是同届同学，他在高中3年级的2017年获得了“李英民打击奖”。该奖项颁发给当年高中棒球最高击球率选手，2017年裴志焕的击球率为0.474。 裴志焕是可以担任多个位置的多面手。在本赛季的三A联赛中，他出战了108场比赛，不仅出任过2垒手、3垒手、游击手等内野手位置，还以左翼手、中坚手的身份出场过。主要位置是二垒手和游击手。匹兹堡队主教练德里克•谢尔顿表示，“裴志焕在头两场比赛中都表现出了良好的状态。他是一位能打多个位置的才华横溢的球员。”MLB.com表示：“在出道战上，贡献安打和四坏球上垒，还有2次盗垒。他是一个内外野防守都能胜任的多才多艺的球员。” 另外，阿尔伯特•普霍尔斯（42岁•圣路易斯红雀队）在当地时间24日与洛杉矶道奇队的比赛中，凭借连发本垒打实现了个人职业生涯第700个本垒打。这是继贝比•鲁斯（714个）、汉克•艾伦（755个）、巴里•邦兹（762个）之后，MLB历史上第4个达成生涯700个本垒打记录的球员。

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