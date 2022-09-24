“连世界第一都跪倒”，世界排名第76位的金时沅上演“小鸟秀”. September. 24, 2022 07:25. by 姜泓求 windup@donga.com. 世界排名第76位的金时沅（27岁•照片）保住了国际队的自尊心。23日，在美国北卡罗来纳州夏洛特惊恐山谷俱乐部（71杆）举行的2022总统杯首日比赛中，金时沅与卡梅伦•戴维斯（澳大利亚•第66位）组成一组，与代表美国队出战的斯科蒂•舍夫勒（第1位）/萨姆•伯恩斯（第12位）组展开了四人二球赛（轮流击球赛）对决，取得赢2洞胜利。 总统杯是由除欧洲以外的其他国家选手组成的国际队和美国队展开的对抗赛，当天以两名选手轮流击打一个球的四人二球赛方式进行了5场比赛。在剩下的4场比赛中，国际队都输给了对手。 金时沅/戴维斯组合直到14号洞（3杆）为止，仍然以2洞之差落后，但随着连续拿下最后4个洞（15~18洞），最终反败为胜。金时沅在16号洞（5杆）、17号洞（4杆）连续成功击出小鸟球，扭转了局面。金时沅说：“我不会刻意去想对方队伍有世界第一这件事。这不是（我和舍夫勒之间的）1对1比赛，而是2对2的比赛，所以觉得不一样。” 当天，在4名韩国选手全部参赛的情况下，金柱亨/李京勋组合以2&1（输2洞剩1洞）负于卡梅隆•杨/科林•森川组合，与科里•康纳斯（加拿大）配对成组的任成宰也以2&1负于乔丹•斯皮思/贾斯汀•托马斯组合。美国队在该比赛上已取得8连胜，并以11胜1平1负的总战绩保持着绝对优势。 24日，将进行两名选手用自己的球进行比赛后，以每个洞都留下更好成绩的选手记录决出胜负的四球四球赛。在韩国选手中，任成宰与塞巴斯蒂安•穆尼奥斯（哥伦比亚）组成一组，对阵舍夫勒/伯恩斯组合，而金柱亨与松山英树（日本）组成一组，与帕特里克•坎特利/赞德-谢奥菲勒组合展开较量。

한국어