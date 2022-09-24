家庭、企业债务是国内生产总值的2.2倍……不能再让不良贷款成为“传动炸弹”. September. 24, 2022 07:22. . 韩国银行一份报告显示，截止到今年6月底，韩国的家庭和企业负债合计达4345万亿韩元，创历史最高纪录。这一数字是名义国内生产总值的2.2倍，在发达国家中处于最高水平。韩国不仅负债累累，而且受到急剧上调利率的影响，利息负担也迅速加重。如果不能进行适当的控制，将会导致金融系统的亏损，成为威胁韩国经济的潜在炸弹。 6月底家庭负债为1869万亿韩元，比1年前增加了3.2%，企业负债为2476万亿韩元，增加了10.8%。虽然由于房地产市场的萧条和交易悬崖，家庭负债增加趋势有所放缓，但由于原材料价格、人工费、电费等所有生产费用同时暴涨，企业的负债增加速度正在加快。如果利息负担进一步加重，因资金困难而增加贷款的企业中，用赚来的钱连利息都偿还不了的边缘企业必然会增加。 其中，比1年前猛增15.8%、高达994.2万亿韩元的个体户贷款是严重的危险因素。因为，虽然社交距离被解除，但经济恢复缓慢，还要加上高利率带来的冲击。由于金融当局继续延长对个体户、小商工业者的贷款期限、延期偿还本息的措施，虽然问题还没有爆发，但实质上已经烂透。二三十岁青年层的过度负债也很有可能在不久的将来演变成社会问题。据悉，借债投资后因股票、虚拟货币价格暴跌而遭受损失的青年们突然不去公司和学校，与周围失去联系的事情也不少。 预计美国主导的利率上调至少会持续到明年，全球经济萧条将持续更长时间。为了减少新冠疫情爆发后2年半以来累积的家庭、企业负债，现在是时候实行出口战略了。但政府却表示，正在研究对个体户等采取延长贷款期限3年、延后偿还本息1年的“一揽子措施”。 如果这种事情持续下去，本应投入到正常企业的资源将用于没有回生可能性的僵尸企业，只会导致金融不良。要尽快实施针对平民、青年等弱势群体的负债调整项目，但对包括个体户在内的企业负债，要给予金融公司裁量权，以便分辨玉石。应该克制像“传动炸弹”一样延长不良企业的贷款。

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