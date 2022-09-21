禁止跟踪接近的效果只有5%……要尽快实施追踪加害者的装置. September. 21, 2022 07:45. . 《东亚日报》对从去年10月开始实施的《跟踪处罚法》中受到处罚的156件判决进行了全面分析，结果显示，被司法当局下令禁止接近及联系的57名加害者中，只有3人停止了犯罪。也就是说，只有5.3%的加害者没有接近受害者100米以内或停止打电话或发短信。还发生过违反禁令，警察离开30分钟后再次找到受害者或用短信威胁撤回起诉的事情。 与受害者的意愿相反，加害者反复、持续地折磨受害者，是跟踪犯罪的最大特征。但现行制度没有限制加害者的自由，仅向提出人身保护要求的部分受害者发放智能手表，让他们在危急情况时呼叫警察。因智能手表错误或警察迟缓出动，受害者遭受报复犯罪的漏洞暴露无遗。在美国、法国、西班牙，对加害者安装位置追踪装置。大法院和大韩律师协会赞成实施对被驳回拘捕令的加害者安装位置追踪装置的有条件释放制度。没有理由再推迟引进加害者追踪装置。 新堂站跟踪杀人犯谎称是休假中的职员，登录首尔交通公社的内部网，掌握了曾是同事的受害者的工作地点和工作日程等具体移动路线。据说，通过公司内部的会计程序，还查到了家庭住址。以涉嫌威胁受害者申请拘捕令后被驳回的杀人犯在去年10月被解除了职位，从那以后近一年时间里，杀人犯的个人信息阅览权限没有被剥夺，真是令人无语无伦次。去年12月，区厅公务员因向私人调查所出售个人信息，遭到人身保护的一家人被杀害，但该区厅只缴纳了360万韩元的罚款。应该向放任被恶意利用的个人信息泄露的公共机关追究更大的责任。 1999年首次提出的《跟踪处罚法》因国会迟迟不进而在22年后的去年被通过。但是，由于没有追踪加害者，跟踪犯罪再次发生，因跟踪而受到精神和肉体冲击的受害者保护装置不足，该法受到了批评。应该像发达国家一样，让受害者更容易进行咨询和申报，在申报后可以在安全的地方得到法律支援。

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