汤姆•布雷迪在比赛中表现不佳，拿平板电脑泄愤. September. 21, 2022 07:45. by 黃奎引 kini@donga.com. 在美国，体育队的名称改为单数，意思是“某队所属球员”。例如，美国职棒大联盟洛杉矶道奇队（dodgers）所属球员就是道奇球员（a dodger）。那么，美国职业橄榄球联盟（NFL）新奥尔良圣徒（saints）球员就成为了圣人（saint）。 从这一点看，坦帕湾海盗队的主力四分卫汤姆•布雷迪（45岁）确实与圣人相去甚远。布雷迪在19日与新奥尔良队的客场比赛中，直到第3节10分55秒为止以0比3落后，他忍不住愤怒地将平板电脑扔到了地上。NFL与微软（MS）签订协议，从2014年开始提供各队在比赛中可以使用的专用平板电脑。 这并不是布雷迪第一次拿平板电脑撒气。电视转播画面捕捉到了去年12月20日主场比赛时，被逼到0-9时坐在替补席上的布雷迪将平板电脑扔到后排的画面。 当时的对手也是新奥尔良队。坦帕湾魔队在去年的主场比赛中最终以0比9败北。布雷迪遭遇零封败是15年来的第一次。相反，在此次做客新奥尔良的比赛上，球队最终以20比10反败为胜。 布雷迪20日在社交网络服务（SNS）上上传了一段本人道歉的视频，并开玩笑说：“SNS世界好像缺少‘鱼饵（绯闻）’，所以我站出来了。”对此，微软Surface（平板电脑产品名）首席产品官Panos Panay也开玩笑说：“问了Surface，这种程度根本不会留下疤痕。”

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