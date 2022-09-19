“里根”号核动力航母本周进入釜山港……时隔5年再次举行韩美联合军演. September. 19, 2022 07:31. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩美在美国当地时间16日重启延伸遏制战略磋商机制，就加强在韩半岛展开美国战略资产达成一致，同时决定美国“罗纳德·里根”号核动力航空母舰战斗群本月底与韩国海军进行联合演习。这是美国航母时隔5年再次在韩国作战区域举行联合军演。 本周后半期进入釜山基地的里根号航母战斗群包括“里根”号航母、“钱斯洛斯维尔”号导弹巡洋舰、“巴里”号宙斯盾驱逐舰等。里根号搭载了F/A-18“超级大黄蜂”、F-35C战斗机等80多架舰载机，被评为超过了中小国家的空军战斗力。2017年朝鲜强行进行第六次核试验后，“罗纳德·里根”号、“西奥多·罗斯福”号、“尼米兹”号等3艘航母在韩半岛附近海域展开过高强度的武力示威。 分析认为，此次航母的展开是韩美大规模展开战略资产、加强联合军演以遏制朝鲜第七次核试验的信号弹。也就是说，根据朝鲜的挑衅类型展开战略资产的种类和规模，以及两国的共同行动剧本已经准备就绪，并根据该行动计划采取适时措施。韩国政府消息灵通人士表示：“据我所知，如果朝鲜进行第七次核试验，不仅会展开战略轰炸机、核动力潜水艇等其他战略资产，还会包括韩美军队首脑发表联合声明或搭乘战略资产的方案。” 在这种情况下，美国国防部当天破例公开了作为韩美海军陆战队联演——韩国海军陆战队演习项目（KMEP）的一环——驻扎在日本冲绳的第五海空火力联络中队（ANGLICO)与韩国海军陆战队在韩国实施演习的照片。 编入海军陆战队登陆部队的这一部队将在开战初期投入到韩半岛，在最前方起到提供航空轰炸及舰炮射击所需地点的作用。海空火力联络中队虽然每年都在韩半岛进行训练，但公开训练与否和相关照片，是自2017年以后时隔5年来的第一次。 15日结束的此次韩国海军陆战队演习项目是以韩美联合战术航空管制、近距离航空支援演习进行的，包括韩美海军陆战队在内，还动员了韩军F-15K、FA-50、F-5战斗机和美军C-130运输机等。

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