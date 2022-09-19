半导体市场排名第一的三星电子，市场率远超排名第二的英特尔. September. 19, 2022 07:31. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 去年跃居世界半导体市场销售额第一位的三星电子今年第二季度（4~6月）的市场占有率进一步增加，拉大了与排名第二的英特尔公司之间的差距。 18日，据市场调查机构Omdia透露，三星电子第二季度半导体销售额为203亿美元（约28.22万亿韩元），在全球半导体市场（1581亿美元）中占有率达到12.8%。销售规模从第一季度（1 ~ 3月）的12.5%增加了0.3个百分点，创下了季度历史最高业绩。 这主要得益于服务器需求的增加和系统半导体事业的扩张。 英特尔因电脑需求放缓和供应网出现差池等，业绩恶化。公司第二季度的销售额为148亿美元，比第一季度减少了16.6%，同期市场占有率也从11.1%下降到了9.4%。三星电子和英特尔之间的市场占有率差距从1.4个百分点扩大到了3.4个百分点。 两家公司围绕半导体销售额第一展开激烈竞争。三星电子在2017年首次超过英特尔，之后英特尔在2019年实现逆转，并在此后2年内一直保持第一的位置。但去年三星电子随着存储器半导体的繁荣，再次超过了英特尔。 SK海力士第二季度的占有率比第一季度上升了0.6个百分点，达到6.8%，位居第三。其后依次为高通（5.9%）、美光（5.2%）、博通（4.2%）、AMD（4.1%）、英伟达（3.6%）等。

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