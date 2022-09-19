拜登计划限制“针对美国企业的海外投资”. September. 19, 2022 07:32. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 拜登政府表示，在启动旨在加强美国制造业霸权的“美国制造”战略驱动的同时，为限制外国人对美国尖端产业投资，正在推进控制国外对美国企业投资的政策。 总统安全事务助理沙利文16日在首都华盛顿举行的“全球新兴技术峰会”上表示：“在制定处理敏感技术外场投资的接近方式方面取得了进展，”“特别是在无法通过出口管制捕捉的、最敏感的领域，培养竞争国家技术力量的投资，将成为其对象。” 拜登总统在前一天签署行政命令后，仅过一天就发表声明宣称，“如果认为与中国有关的外国企业在半导体、生物、人工智能等尖端产业领域收购合并美国企业会对国家安全和技术竞争力产生负面影响，就可以中断并购”。 沙利文还说：“维持科学技术竞争力，不仅是‘国内’或‘国家安全’问题，而是两者皆是，”“我们为了强化国力源泉，推进了现代产业革新战略，这将使美国的力量更加强大。”他接着强调：“竞争国家正以越来越精巧的手段窃取敏感技术、信息和经验，因此应该对此进行相应的应对。”

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