在野党：“全额削减新建迎宾馆预算”；执政党：“龙山办公大楼需要待客空间……新建不可避免”. September. 17, 2022 07:21. by 金恩智记者、赵东柱记者 eunji@donga.com,djc@donga.com. 对于政府为新建总统室迎宾馆编制的878多亿韩元预算，共同民主党表示“将全额削减”。但是，总统室和国民力量党正在强调总统室迁出青瓦台带来的新建迎宾馆的必要性，因此，在国会明年的预算案审查中，朝野两党将围绕新建迎宾馆预算展开激烈的竞争。 共同民主党院内代表朴洪根16日在该党最高委员会议上表示：“政府在2023年预算案中悄悄塞入了近900亿韩元的新建迎宾馆预算，”“将通过（国会）预算结算特别委员会的审查，全额削减‘牧羊人（骗子）’预算。”他还补充说：“希望尹锡悦总统立即就欺骗（总统室）搬迁费用一事道歉。”李在明代表也强调说：“我吓了一跳，878亿韩元不是可以给1万名受灾居民支付近1000万韩元的钱吗，”“尊重国民舆论，我们还有着多数议席，不让违反国民舆论的预算通过，这是我们的义务。” 但总统室表示：“很多国民会认同符合‘龙山时代’的迎宾馆是必要的。”总统室相关人士当天会见记者时表示：“总统办公室迁至龙山后，在多处主办内外宾活动的过程中，必然会伴随额外的警卫费用和市民的不便，”“有必要营造提高国家利益、符合国格的迎接国内外客人的空间，这是不可避免的。” 国民力量党也是坚持政府编制的新建迎宾馆预算的方针。该党相关人士表示：“（在野圈人士）前总统礼宾秘书卓贤民也承认原先青瓦台迎宾馆的恶劣情况，”“即使对现有的青瓦台迎宾馆进行改建和维修，反正也会花费巨额费用。” 因此，新建迎宾馆预算将成为定期国会进行的明年预算案审查的争论焦点。院内第一大党共同民主党计划在预算决算委员会的审查中尝试削减预算，但如果朝野在12月9日之前未能就预算案达成协议，政府案将自动提交国会全体会议审议。

한국어