执政党公开文在寅政府“强制遣返”的朝鲜渔民身份. September. 16, 2022 07:33. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 国民力量党公开了2019年11月文在寅政府强制遣返朝鲜的2名已经表明归顺意向的“脱北”渔民的身份。 为参加“朝鲜自由移民人权国际议员联盟大会”而访问美国的国民力量党议员河泰庆、池成浩、洪锡俊（音，下同）等当地时间14日发表声明称：“不能再推迟确认‘脱北’青年的生死，因此决定公开其姓名、年龄、出身地区等基础身份信息。”根据声明内容，当时被遣返朝鲜的渔民中有一人是1997年在咸镜北道清津出生的禹范善。禹某是在统一部公开的遣返当时影像中，在板门店砸头以表示强烈反对的人物。另一名是1996年同样在清津出生的金贤旭。 河泰庆等表示：“强制遣返已经过了3年多的时间，但他们的生死还没有得到确认，”“（我们）再次向朝鲜当局提出要求。朝鲜应该向联合国和国际社会公开违背本人意愿被遣返朝鲜的禹某和金某两名‘脱北’青年的生死情况。”河泰庆当天在脸书上公开了与美国拜登政府负责人权外交事务、国务院负责民间安全和民主及人权事务的副国务卿乌兹拉·泽亚的事实，并表示，“关于强制遣返‘脱北’船员一事，目前美国政府正在进行调查”。

한국어