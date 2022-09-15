美国超过8%的物价上涨冲击发出的信号……通胀不容片刻掉以轻心x. September. 15, 2022 07:54. . 美国8月份消费者物价上涨率高出预想，国内外金融市场发生了动摇。美国劳动部13日公布的8月份美国消费者物价上涨率为8.3%，比市场预测值高出0.3个百分点。由于担心通货膨胀会持续下去，韩国和世界股市同时下跌，韩元兑美元的汇率时隔13年5个月再次突破了1390韩元大关。昨天，企划财政部第一次官方基善召开没有预定的紧急经济会议，要求“怀着特别的警戒感，密切关注市场”。 美国物价上涨率上升是住宅租赁、医疗服务、新车、食品等多个领域的价格同时上涨的结果。高物价不再局限于部分商品，正在广泛扩散。当初大部分分析认为，通货膨胀的主要原因是供应网危机导致的油价暴涨。一度上涨到每桶120美元的国际油价跌至80美元左右，物价触顶论开始抬头，但此次因物价冲击失去了说服力。 由于高物价带来的高汇率冲击，韩国企业进入了紧急状态。美元债务较多的电池、石油化学业界因汇率暴涨，外汇标示负债大幅增加。LG能源解决方案最近半年内美元负债增加了8000亿韩元以上。用美元结算油费和飞机租赁款的大韩航空和韩亚航空，汇率每上涨10韩元（韩币贬值），就要分别遭受350亿韩元和284亿韩元的汇率损失。过去，汽车行业在汇率上升时出口竞争力会提高，但现在由于全球经济放缓，销售额没有增加多少，只是原材料价格负担加重。 美国预测，美联储下周不仅会把基准利率提高0.75个百分点，甚至还会采取提高1个百分点的“超大步”。也就是说，上个月的物价冲击被认为是通货膨胀有可能长期化的警告。 韩国银行总裁李昌镛8月份预告了韩国暂时将基准利率上调0.25个百分点的“婴儿步”，并表示“不考虑‘大步’”。但是，由于通货膨胀的忧虑再次增大等条件发生了变化，韩国银行有必要考虑所有的可能性，重新研究货币政策。经过金融危机和新冠疫情后持续至今的“流动性派对”的正常化之路需要很长时间。必须面对难以马上摆脱紧缩时代的现实。

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