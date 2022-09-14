LG Exaone与美国帕森斯携手，合作开发“为设计师服务的人工智能”. September. 14, 2022 07:57. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. “要不要画一个儿童童话中可以使用的狐狸角色？” 童话书设计师这样说后，人工智能立即制造出了紫色背景中表情僵硬的狐狸。再次要求“希望画风更柔和一些，给人一种亲切的感觉”后，她立刻换成了蓬松的外表和咧嘴笑的狐狸。然后，设计师再次说，“用于童话故事里太现实了”，“再华丽一点，来点油画的感觉吧”，人工智能又完成了可爱温暖氛围的插图。 LG与世界三大设计学校“帕森斯”携手，以人工智能为基础，展开多样的创作活动。LG人工智能研究院13日表示，在美国纽约帕森斯校园签署了“LG-帕森斯创意人工智能研究伙伴关系”，决定今后与帕森斯合作提高人工智能创作平台"Exaone画室”服务。 搭载发挥大脑作用的LG超大型人工智能“EXAONE”开发的“EXAONE画室”上月上市。“画室”学习了与文本相结合的高分辨率图像3.5亿张以上的数据；还可以理解语言的脉络，说完一句话，就能在7分钟内生成256张高分辨率图像。 LG人工智能研究院方面介绍称：“这是为渴望寻找崭新、新颖形象的设计师们准备的人工智能，”“着眼的是把萦绕在自己脑海中的创意在现实中视觉化上花费了很多时间。” LG人工智能研究院计划与帕森斯共同研究在设计、艺术领域可以利用的方案。其构想是，不仅要寻找将专业设计师的创意视觉化的技术，还要寻找中长期内以何种方式将人工智能与艺术相结合的新方法论。为此，LG人工智能研究院设计了设计师在平台上记录照片、图片、声音、影像等日常生活中遇到的多种形态的信息，让EXAONE学习这些信息。 LG人工智能研究院和帕森斯将从17日开始进行为期两天的黑客松（出品活动），实现商用化。这是将帕森斯学生们想体现的设计制作成“Exaone画室”后发表结果的活动。此外，两家机构将一起以“人类和人工智能设计合作事例和可能性”为主题举行研讨会。

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