朝鲜把使用核武器法制化……韩国军方：“将采取压倒性的应对措施”. September. 14, 2022 07:57. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜打出包括先发制人核打击在内的“核武力法制化”牌，大幅提高对韩核威胁强度。对此，韩国军方甚至使用了“自取灭亡”一词，进行了强烈反击。 韩国国防部副发言人文兴植（陆军大校）13日在新闻发布会上表示：“如果朝鲜企图使用核武器，将面临韩美压倒性的应对，朝鲜政权将走上自取灭亡的道路。”他还强调：“将通过与美方的紧密合作，进一步加强韩美同盟的延伸遏制执行力，划时代地扩充韩国型3轴体系和创建战略司令部等，进一步加强针对朝鲜核威胁的遏制力，使朝鲜无法使用核武器。” 韩国军方内外认为，当地时间16日在美国华盛顿举行的第三次韩美外交、国防（2+2）高级别延伸威慑战略磋商机制上，将集中讨论美国应对朝鲜核威胁恶化的延伸威慑执行力强化方案。这一战略磋商机制自2018年1月以来时隔4年零8个月再次举行，是讨论如果朝鲜用核武器攻击韩国，美国将视为对本土的攻击，动员核、常规武器等进行应对的方案的磋商机制。军方消息灵通人士表示：“朝鲜在核武力法制化上明示的‘使用核武力五大条件’，是在所有情况下都要使用核的威胁，”“（磋商机制）将根据朝鲜的核挑衅情况，具体讨论美国战略资产的展开方式和时间、规模等。”如果朝鲜进行第七次核试验和发射洲际导弹，美国适时展开战略轰炸机和核动力航母强攻团等战略资产的方案也将得到协调。 同时，根据朝鲜的核挑衅情况，制定年内举行谋求军事应对措施的“延伸威慑手段运用演习”日程，同时美国第七舰队所属的“罗纳德·里根”号核动力航母将于本月末进入韩国，推进与韩国海军的联合军演等，预计对朝鲜强硬模式将持续下去。

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