进军好莱坞，李政宰将主演《星球大战》系列新作. September. 13, 2022 08:02. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 通过奈飞电视剧《鱿鱼游戏》成为世界级演员的李政宰（50岁•照片）被选为电影《星球大战》电视剧系列的主人公。美国好莱坞演艺媒体《最后期限》等8日（当地时间）报道称，李政宰将出演《星球大战》系列新作《追随者》（《The Acolyte》）的主人公。该作品由全球在线视频服务（OTT）迪士尼+《星球大战》制作公司卢卡斯影业合理制作。《追随者》的导演是曾执导奈飞《俄罗斯娃娃：轮回派对》（2019年）的莱丝利•海德兰德导演，另外她还将担任编剧和总制作人。 在《星球大战》系列中，使用原力（超能力）的绝地武士（Jedi）和西斯（Sith）中，从西斯那里继承原力的人就是追随者。好莱坞和《星球大战》的粉丝们观测说，李政宰将饰演在西斯中拥有最高原力的“西斯领主（Sith Lords）”一角。 李政宰也没有否认自己将出演《星球大战》的主人公。9日（当地时间），出席在美国洛杉矶市政府举行的“鱿鱼游戏日”宣布仪式的李政宰，在回答记者关于《星球大战》选角的问题时表示：“如果以后能做出更具体的决定，我会告诉大家的。” 另外，李政宰在12日（当地时间）举行的第74届美国艾美奖颁奖典礼上，凭借《鱿鱼游戏》入围最佳男主角奖候选名单。

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