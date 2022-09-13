申秀敏包揽现代五项世界青少年锦标赛三冠王. September. 13, 2022 08:04. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 申秀敏（16岁•首尔体育高中•照片）同时包揽了现代五项世界青少年锦标赛19岁以下和17岁以下女子个人赛冠军。 11日（当地时间），申秀敏在意大利利尼亚诺举行的19岁以下（U-19）世界青少年锦标赛女子个人赛中获得1109分，甩开马拉克•伊斯梅尔（17岁•埃及•1099分）获得了冠军。8日，申秀敏在17岁以下（U-17）个人赛上，成为首位在世界青少年锦标赛上获得金牌的韩国女子现代五项选手。据大韩现代五项联合会透露，申秀敏是第一个同时获得U-17和U-19个人赛冠军的人。申秀敏在与申智好（18岁•首尔体育高中）、金艺娜（18岁•全北体育高中）一起出战的U-19女子团体赛中，以总分3211分的成绩登上了冠军宝座，由此登上了世界青少年锦标赛三冠王的宝座。此外，申秀敏还在U-19女子接力赛中获得铜牌，在本次大赛中共收获了4枚奖牌。 现代五项世界青少年锦标赛是除骑马以外，分为田径、射击、游泳、击剑等4个项目的U-19部门和除击剑以外的U-17部门举行的青少年最高权威赛事。 申秀敏是田径中长距离选手，在全国少年体育大会中位居第2位，是名列前茅的田径希望之星，但是被现代五项的魅力所吸引，改变了项目。以首尔体育高中现代五项综合部1年级入学的今年席卷了国际大赛，申秀敏正在跃升为世界级选手。 另一方面，在U-19男子团体赛中，孙正旭（18岁•釜山体育高中）、申灿宇（18岁•大田体育高中）、姜道勋（16岁•京畿体育高中）以3377分获得亚军。这是韩国青少年代表男女选手团首次同时在一个大赛上获得团体奖牌。韩国代表团最终以3枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌继排名第一的埃及（8金、3银、2铜）之后，综合成绩排在第二。

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