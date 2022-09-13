“拜登推进生物产业‘在美国生产’的行政命令”. September. 13, 2022 08:03. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 据悉，美国总统乔•拜登继半导体、电池之后，还将出台支援生物产业在美国国内生产相关产品的企业的所谓“美国制造（Made in America）”的行政命令。也就是说，在韩国具备竞争力的核心未来产业即所谓的“BBC（生物、电池、半导体芯片）”领域，将加强全方位限制，引导美国国内生产。 彭博社当地时间10日援引消息人士的话报道说：“拜登总统计划签署行政命令，扩大美国的生物制造，减少对中国的依赖。”据悉，行政命令草案中包含了从新药开发到生物燃料和食品等广泛的生物产业产品和物质在美国国内扩大生产的战略。彭博社报道说，拜登政府还计划为帮助生物企业减少中国等海外制造设施提供资金。 美国虽然被认为是生物技术领域的领先国家，但生产一直依赖于海外制造设施或委托生产。据悉，美国情报机构担心，美国生物技术企业依赖中国制造设施的现实可能会对美国国家安全造成威胁。 扩大美国国内医药品生产的生物领域行政命令对韩国国内生物企业也会产生不小的影响。因为医药品委托生产是国内企业保持世界领先地位的领域。结果，有人观测说，如果牵制中国生物产业，将给与中国企业有竞争关系的韩国生物企业带来实惠，同时有人担心，如果加强在美国国内制造医药品的规定，可能会受到打击。

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