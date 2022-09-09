说是不错的经常收支也令人担心出现赤字……整个出口发生动摇的信号. September. 09, 2022 07:26. . 韩国银行警告称，8月份经常收支有可能出现逆差。与只考虑商品进出口的贸易收支不同，经常收支是与外国来往的商品、服务交易的总体结果。由于原油、原材料价格暴涨，贸易收支连续5个月出现赤字，但包括金融收入、服务交易在内的经常收支一直维持顺差基调，这一次最终也面临了危机。尹锡悦总统一周前表示，“今年的经常收支有望实现300亿美元以上的顺差。现在还不是很担心的时候”，但已经亮起了红灯。 7月份的经常收支顺差已经比一年前减少了85%。因为其他部门难以抵消的贸易损失越来越大。8月份的贸易逆差为94.7亿美元，创下了历史最高纪录。半导体景气冻结，最大贸易国中国的增长势头也受挫，没有好转的迹象。海外分红、利息受世界股市萧条等影响正在减少，如果不久后正式开始赴海外旅行，旅游收支也很有可能出现慢性赤字。 经常收支是显示国家经济健康状态的核心晴雨表之一。这就是将经常收支、财政收支同时赤字称为“双胞胎赤字”并保持警惕的原因。韩国的国家债务超过1000亿韩元，如果经常收支也出现赤字，国家信用等级必然会受到负面影响。最近韩元比日元、人民币、欧元大幅贬值，是因为美国上调利率导致的“王者美元现象”和对韩国经济脆弱性的担忧交织在一起的结果。 问题是，包括占贸易四分之一、贸易顺差80%的中国关系在内，韩国经济赚钱的结构正在发生根本性的变化。除了尖端半导体之外，手机、显示器等其他领域与中国的差距有所缩小。相反，电动汽车电池随着韩国生产量的增加，只能大幅扩大中国产原材料的进口。 政府期待只要油价、原材料价格下降，情况就会好转。但是，乌克兰战争不知何时结束，即使油价恢复正常，也很难恢复趋于固定的赤字格局。在面临无法挽回的局面之前，应该加快出口产品高附加值化、服务产业高度化、贸易对象国多元化。如果不从根本上改变韩国经济的收益结构，不知何时会发生危机。

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