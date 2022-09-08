“飞往北京的机票50万到400万韩元”……航班减少后，中国旅行社暴利. September. 08, 2022 07:52. by 卞钟国记者 bjk@donga.com. 随着中国政府限制主要航线的运行次数及座位数，由于座位供应不足，机票价格异常暴涨。再加上部分旅行社以3到4倍的高价预售机票，消费者的不满越来越大。 据航空及旅游业界7日透露，最近飞往中国的机票价格比航空公司公布的运费高出2到10倍左右。单程50万韩元左右的仁川-北京机票以150万到400万韩元的价格出售的事例层出不穷。新冠疫情之前为20万到30万韩元的仁川-青岛机票现在卖到了150万韩元以上。旅游相关论坛上出现了“从中国旅行社购买机票价格高得离谱”、“机票价格上涨三四倍是撒娇（?）的水平”、“每个旅行社的价格差太多了”等不满。 中国各自治区的航班次数及乘客人数受到限制，导致供需不均衡是根本原因。在北京、青岛、烟台、威海、天津、广州等机场，国际航线每周只允许1次，飞机乘客也只允许乘坐70%。 中韩两国旅行社的厚颜无耻营业也是原因之一。航空公司只能以向航空当局申报的运费出售机票。但是旅行社与航空公司签订合同，提前抢占座位，或者比一般人更快地确保座位的情况较多。之后提高价格销售给顾客。据悉，有时旅行社之间会互相转售，提高价格。消费者只能无奈地出高价。 也有旅行社将退票及变更手续费设定得荒唐。最近以200万韩元购买飞往中国北京的航班的A某向旅行社提出了变更机票的要求。旅行社却要求支付200万韩元的变更手续费。虽然航空公司销售时没有变更手续费的票，但是旅行社随意添加了手续费规定。 国内航空业界相关人士表示：“航空公司和政府无法控制旅行社的机票价格，也很难管理，”“只要旅客需求和座位供应不协调，这种现象就还会持续一段时间。” 消费者院相关人士表示：“虽然不能参与旅行社的政策，但可以对不利于消费者的行为进行调解。买票时要仔细察看各种规定，并留下录音或合同等证据，这样才有利于获得调解或补偿。”

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