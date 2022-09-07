汽车业界即将迎来“12年来首次无罢工”……应成为电动汽车时代新常态. September. 07, 2022 08:05. . 越来越多的人期待今年国内整车企业的工资及团体协议协商能够无纠纷地结束。业界大哥现代汽车在上个月19日早早地达成了工资团体协议。由于连续4年无纠纷达成协议，保持着自1987年成立工会以来最长无纠纷记录。雷诺韩国的劳资双方也于上月底通过了临时协议案。工资协商达成协议、只剩下团体协议的起亚也预计会无纠纷达成协议。双龙汽车今年没有工资团体协议，只要韩国通用汽车工会正在进行的临时协议案投票通过，所有整车企业将时隔12年，首次在没有纠纷的情况下达成工资团体协议。 据悉，被认为是强硬贵族工会代名词的整车企业工会之所以在没有纠纷的情况下进行劳资协商，是因为在高汇率、高物价、高利率的“三重高（苦）”危机中，需要与公司齐心协力。受新冠疫丰和美中新冷战的影响，钢铁价格暴涨，半导体等供应困难的情况下，相比海外竞争企业，增加生产的危机感更大。 通常第三季度是劳动界“夏季斗争”导致生产受影响最多的时期。但是在没有纠纷的今年，情况发生了变化。上个月，现代汽车在国内外销售了比一年前增加11.6%的33.5万辆，起亚也增加10.4%销售了24万辆。雷诺韩国和韩国通用汽车的销量也分别激增31.4%和9.6%。业绩改善延伸为补偿，进一步降低了劳资纠纷的可能性。 随着电动化的急剧进行，汽车产业迎来了剧变期。随着内燃机车时代迅速落下帷幕，世界各国正在制定以“本国保护主义”为基础的新战略。只给在美国组装的电动汽车提供补贴，使韩国电动汽车遭受损失的《通胀削减法》只是信号弹而已。这是从后发国家出发、刚刚进入顶级的韩国企业难以承受的变化。 在零部件和生产过程比内燃机车减少30%以上的电动汽车时代，劳动力需求也较少。劳动者、工会对裁员的恐惧是理所当然的。增加生产、销售，超过开发竞争力高的汽车而减少的劳动需求，是减少劳资矛盾、谋求持续增长的方法。整车业界的无纠纷工资团体协商的达成，提出了韩国汽车产业应该指向的新标准，因此意义重大。

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