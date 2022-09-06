“罚款一哥” 基里奥斯打败世界第一梅德韦杰夫，晋级美网8强. September. 06, 2022 08:04. by 黃奎引 kini@donga.com. “罚款一哥”尼克•基里奥斯（27岁•澳大利亚）打败了“世界排名第一”的丹尼尔•梅德韦杰夫（26岁•俄罗斯）。 世界排名第25位的基里奥斯5日在美国纽约举行的美国网球公开赛男子单打16强比赛中，以3-1（7-6、3-6、6-3、6-2）战胜了“卫冕冠军”梅德韦杰夫。基里奥斯凭借当天的胜利，在两人的相互交锋战绩上以4胜1负领先梅德韦杰夫。 基里奥斯不仅辱骂对方球员和裁判，还辱骂观众或朝观众吐口水等，毫无顾忌地表现出自己的感情，被称为“球场上的恶童”。包括之前的大满贯赛事温布尔登网球公开赛在内，共缴纳了超过80万澳元（约7.45亿韩元）的罚款，但他表示，“我缴纳的罚款越多，对男子职业网球（ATP）慈善事业的预算就越多。”在此次大赛上，也已经缴纳了7500美元（约1000万韩元）的罚款。 相反，在球场上，包括当天的比赛在内，他三次击败时任世界排名第一的球员，展现出了顶级水平。职业生涯第一次进入美国公开赛8强的基里奥斯开玩笑说：“向纽约球迷展示我的网球实力有多出色，（出生后）花了27年时间。” 另一方面，去年在美国公开赛上生平第一次登上大满贯赛事冠军宝座的梅德韦杰夫，因当天的失利，在去年该大赛夺冠而获得的2000分排名积分中失去了1820分。12日公布最新世界排名时，他将被挤下世界排名第一的位置。 另外，今年法国公开赛亚军科科•高芙（18岁•美国•第12位）也在当天的女子单打16强比赛中，以2比0（7-5、7-5）完胜张帅（33岁•中国•第36位），首次进入美国公开赛8强。

한국어