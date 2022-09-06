《鱿鱼游戏》作为非英语圈电视剧首次获得美国艾美奖4冠王. September. 06, 2022 08:04. by 孫孝珠 hjson@donga.com. Netflix的《鱿鱼游戏》在美国广播界最具权威的艾美奖上作为非英语圈电视剧首次获得了大奖（黄金时段）。饰演游戏参加者智英的演员李瑜美获得了客串女演员（guest actress）奖等，在4个部门获得了奖项。 4日（当地时间）在美国洛杉矶微软剧场举行的第74届创意艺术黄金时段艾美奖颁奖典礼上，李瑜美被选为客串女演员奖获奖者。客串女演员奖是颁发给在电视剧小插曲中出演特定小插曲的主演级演技突出的女演员的奖项。 在黄金时段艾美奖上获得演技奖的亚洲籍演员李瑜美是第一个。李瑜美战胜了美国HBO电视剧《继承之战Succession》的霍普•戴维斯等入围候选名单的响当当的美国电视剧出演者。当天颁奖典礼结束后，李瑜美表示：“太幸福了。简直难以置信。我会更加努力，争取超越奖项的重量。” 《鱿鱼游戏》还获得了特技表演奖和视觉效果奖（《VIPS》篇）和制作设计奖（《好搭档》篇）。在入围候选名单的7个部门中，《鱿鱼游戏》包揽了4个部门的大奖。这是非英语圈电视剧史上首次实现如此壮举。 1949年制定的艾美奖由美国电视艺术与科学学院（ATAS）主管，被称为广播界的奥斯卡奖。“创意艺术黄金时段艾美奖”则在作品奖、男女主演奖、男女配角奖、导演奖等演技及导演主要部门颁奖的“黄金时段艾美奖”之前进行。该奖以艺术、技术部门制作组为对象进行颁奖，其中还包括部分黄金时段演技奖。 在当地时间12日举行的“黄金时段艾美奖”上，《鱿鱼游戏》入围了△最佳作品奖 △最佳导演及最佳剧本奖（黄东赫）△最佳男主角奖（李政宰）△最佳男配角奖（朴海秀、吴永洙）△最佳女配角奖（郑浩妍）部门的候选名单。随着此前横扫了客串女演员奖等4个奖项，《鱿鱼游戏》获得最佳作品奖或最佳男主角奖等主要奖项的可能性也越来越高。 《鱿鱼游戏》在此前获得了诸多奖项，今年1月“好搭档爷爷”吴永洙在美国金球奖颁奖典礼上首次获得演技奖，今年3月在美国演员工会（SAG）奖颁奖典礼上，李政宰和郑浩妍作为韩国演员首次获得SAG男女主演奖等，接连改写了韩国电视剧的历史。

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