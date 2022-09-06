印度塔塔集团前总裁米斯特里因交通事故死亡. September. 06, 2022 08:04. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 据英国广播公司（BBC）等媒体报道说，印度大企业塔塔集团的控股公司“塔塔之子（Tata Sons）”的前总裁赛勒斯•米斯特里（照片）4日因交通事故死亡。享年54岁。 据警方透露，米斯特里前总裁乘坐的车辆撞上了孟买附近帕尔加尔的道路隔离带。米斯特里前总裁当场死亡，同乘者中也有1人死亡。警方认为，该车辆因超速行驶而试图超越其他车辆时发生了事故，正在调查确切的经过。印度总理纳伦德拉•莫迪在推特上追悼故人，称“他是相信印度经济发展力量的有前途的企业家”，“这是工商业和金融业界的巨大损失。” 塔塔集团在汽车、钢铁、酒店、软件等7个事业部门拥有100多个子公司，是印度最大的企业。去年集团的销售额为1300亿美元（约175万亿韩元）。 米斯特里前总裁是另一个财阀“夏普尔吉帕隆吉（Shapoorji Pallonji）”集团出身。2012年，他成为塔塔之子有限公司的总裁，成为历史上第二位非塔塔家族出身的塔塔控股公司总裁。但是2012年他被理事会以经营业绩不振等理由赶下台。此后，他以塔塔集团为对象提出了不正当解雇诉讼，但2021年败诉。 由于他的去世，人们对印度交通事故死亡率的高度关注也越来越大。去年在印度因交通事故死亡的人数为15万人，每小时有18人死亡。

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