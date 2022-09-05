“不能再便宜了”……在高物价、不景气、台风中哭泣的商人们. September. 05, 2022 07:50. . 丰饶的收获季节，充满感恩之心和人情的中秋节即将到来。今年中秋节是战胜漫长的新冠危机，无需保持距离迎来的第一个节日。但是，最近传统市场难以感受到中秋时节特有的热闹活力。面对高物价、经济停滞、水灾的三重苦难，销售的人和购买的人都失去了笑容。对于凶猛的台风将带来水炸弹的预报，商人们茫然若失地说：“台风会扫掉最后的希望吗？” 在中秋节长假即将到来之际，《东亚日报》采访组走访了首尔的传统市场，上个月连暴雨灾害的痕迹都还没有洗掉。看着每天都在上涨的物价，商家认为是中秋旺销品而早早购置的谷物和干鱼，有很多连同袋子和冷藏设施，全部淹没在水中。尽管如此，也有商家因为不愿错过年中最旺销的时机，举债购买了新冰箱，准备中秋生意，但也有出现了一些店铺，因为新冠萧条后袭来的暴雨，无法再坚持下去而准备停业。如果再加上台风“轩岚诺”的到来，担心光顾的游客也会中断，几家肉店以半价卖掉了牛肉。 前来购买祭祀用品的人们，购物篮大部分都是空的。手里拿着10万韩元出门，一棵白菜就要1万韩元，10个苹果的一箱要4万韩元。今年中秋祭祀费用平均为31.8045万韩元，比去年上涨了6.8%。把松饼、明太鱼、水果依次扣除，也摆不成一桌。这是新冠之后难得聚在一起的节日，现在到了担心会有很多亲戚前来的地步。找到以宽厚著称的小店，店主却连目光都无法接受。因为，货台上自己挂着的薄情的说明。“材料价格上涨了，不能再便宜了。” 暴雨灾害发生后，区厅长和国会议员们争先恐后地前来询问受灾情况。政府还承诺“将动员所有行政力量，在中秋节前结束损失赔偿”。但一个月过去，中秋就在眼前，政府一直说最多给到400万韩元的灾难补贴，但至今没有消息。动嘴快动手慢的行政能力，在史无前例的经济萧条和高物价事态使民生焦土化的非常状况下也没有改变。即使本来没有什么可买的，只要转一圈就能获得活下去的力量的朝气蓬勃的传统市场，正在失去力量。就在“不多不少，像中秋节一样”的这个季节里。

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