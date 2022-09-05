纽约爱乐乐团音乐总监出身的茨韦登将担任首尔市立交响乐团的音乐总监. September. 05, 2022 07:52. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 首尔市立交响乐团4日表示，已任命美国纽约爱乐管弦乐团音乐总监雅普•范•茨韦登（61岁）接替今年任期结束的音乐总监奥斯莫•本斯克。茨韦登的任期从2024年1月开始，为期5年。 荷兰人茨韦登以小提琴家的身份开始音乐生涯，19岁时就任世界顶级管弦乐团荷兰皇家音乐厅管弦乐团最年轻的团长，并担任了17年的团长。 他变身为指挥家后，曾担任荷兰广播交响乐团首席指挥和美国达拉斯交响乐团的音乐总监，从2012年开始担任香港爱乐乐团的音乐总监，从2018年开始担任世界顶级乐团兼北美代表乐团纽约爱乐乐团的音乐总监。 首尔市立交响乐团解释说：“茨韦登在短期内将达拉斯交响乐团和香港爱乐乐团的力量提升到了最高水平等，一直以‘管弦乐队训练人’而闻名。” 茨韦登曾在2018年8月指挥过京畿爱乐乐团，2019年2月和2021年11月指挥过KBS交响乐团。首尔市立交响乐团表示：“下任音乐总监茨韦登通过带领香港爱乐乐团的经验，对亚洲国家的理解度很高，通过各种访韩演出，对韩国演奏者的成长可能性非常期待。特别是，他认为具有国内最高演奏实力的首尔市立交响乐团的飞跃可能性很高。”

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