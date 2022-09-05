韩国出现第二例猴痘病毒确诊病例……防疫漏洞再次出现. September. 05, 2022 07:52. by 金素英记者•赵健熙记者 ksy@donga.com. 韩国国内出现了第二例猴痘病毒患者。据悉，从德国入境的该患者在确诊四天前去了社区医院，但事先筛查例猴痘病毒患者的“预防系统”未能正常启动。 中央防疫对策本部4日表示，上月18日从德国进入仁川国际机场的A某3日被确诊为感染猴头疮病毒。A某入境时没有症状，但从上月28日开始出现了发烧、头痛、头晕等症状。同月30日，因感到皮肤疼痛，A某去了首尔某社区的医院。皮肤疼痛是猴痘病毒的主要症状之一。 防疫当局从7月开始将去过猴痘病毒流行的5个国家（英国、西班牙、德国、葡萄牙、法国）的入境者信息登记在“海外旅行史信息提供系统（ITS）”上。从特定传染病流行的国家入境的人如果到社区医院就诊，就会自动向医疗人员发出警告信息。在诊疗受理或处方阶段，医疗团队的显示器上就会显示出“有○○○旅行经历，请关注症状”的信息。 从德国回来的A某的海外旅行经历也根据ITS提供给医疗人员。 但据了解，当时相关医院的医护人员没有采取特别措施。首尔市相关人士解释说：“医疗团队在流行病学调查过程中表示‘虽然看到了信息，但当时没有特别注意’”，“没有怀疑患者感染猴痘病毒。”据中央防疫对策本部透露，A某没有向医疗人员透露自己海外访问的事实。A某于1日亲自向保健所咨询后，才被分类为猴痘病毒疑似患者，之后被确诊。 此前，6月份也曾通过被举报为猴痘病毒疑似患者后被判定为水痘患者的外国人B某，暴露出国内防疫的漏洞。B某从入境前一天开始就出现了猴痘病毒症状水疱性皮肤病症状，但在健康状态问卷上以“没有症状”提交，通过仁川国际机场检疫后前往釜山。 以4日为基准，A某的接触者有15名。防疫当局根据危险程度将接触者分类为高危险、重危险、低危险，15人中并没有高危险接触者。保健所在21天内对症状等进行监测的中危险接触者有A某的家人和朋友等2人。 另外，防疫当局认为，猴痘病毒在地区社会通过日常接触传播的可能性几乎为零。猴痘病毒的主要感染途径是性接触等密切接触。

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